Зеленский на английском поздравил США с Днем ветеранов и вспомнил об американо-украинских победах во всем мире

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американский народ с Днем ветеранов, который ежегодно отмечается 11 ноября в память о завершении Первой мировой войны. В поздравлении глава государства вспомнил об известных американских ветеранах с украинскими корнями.

Поздравление появилось в соцсетях президента.

«В партнерстве с нашими друзьями и союзниками украинский народ одерживал победы во всем мире. Сегодня отмечается день дани и уважения воинам нашего стратегического партнера и союзника — Соединенных Штатов», — в торжественном ключе начал запись Зеленский.

Затем он отметил, что американцы украинского происхождения служили в рядах Вооруженных сил США и стали великими американскими героями. В пример он привел сержанта Майкла Стренка, морского пехотинца, вместе с сослуживцами во время Второй мировой войны установившего флаг на черных песках Иводзимы. (К слову, в Словакии его считают представителем своего народа, а английская Википедия относит его к русинам.)

Хрестоматийное фото с установкой флага

Также президент вспомнил других американцев украинского происхождения, удостоенных высшей награды Вооруженных сил США за доблесть — Почетной медали.

«Это легендарные украино-американские воины: Николас Миньо, Джон Дутко и Николас Ореско служат живым свидетельством американских ценностей. Другой пример тихого, самоотверженного служения — это Роман Купчинский, человек, который тихо вошел в историю», — перечислил героев Зеленский.

Поздравление он завершил утверждением о том, что украинские американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества, а также словами «Слава Украине! Боже, храни Америку!»