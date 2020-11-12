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И.о. мэра Полтавы назвал карантин выходного дня смертью малого бизнеса

12.11.2020

Временно исполняющий обязанности городского главы Полтавы Александр Шамота рассказал СМИ, как реагирует на введение частичного локдауна — карантина выходного дня.

Шамота сообщил, что прекрасно понимает все риски для бизнеса, а также потери для бюджета.

«Мы понимаем, что это смерть для малого бизнеса. Это всем ясно. Основной доход для них — это выходные. Для ресторанов и развлекательных центров — конец их существования. Большая часть из них не откроются после трёх недель карантина. Доходы в бюджет… Бюджет уже потерял. К сожалению, не вижу, чтобы государство выплачивало какие-то существенные компенсации, чтобы частный бизнес имел возможность быть на карантине», — сказал Александр Шамота. 

На вопрос, будет ли саботировать карантин «выходного дня», Шамота ответил, что вначале нужно увидеть и почитать документ, а после — принимать решение.

«Прежде всего я бы хотел увидеть само постановление, так как одно дело слышать на слух, а нужно почитать постановление, что там прописано. Такая же история была с зонами. Все думали, что «красная зона» — полное закрытие, но как оказалось там были те или иные ограничения. Я могу принимать решение на основании документа. После этого будем понимать», — считает он. 

Александр Шамота отметил, что вместе со второй волной коронавируса начнётся вторая волна увольнений, поэтому, если и вводить карантин, то необходимо обеспечить компенсацию и частично зарплату сотрудникам, при условии, что их не будут увольнять.

“Или мы делаем компенсации малому бизнесу, чтобы они могли сидеть дома. Но компенсируем убытки и частично зарплату работникам, при условии, что их не увольняют на период карантина. Если мы вспомним о локдауне весной, то в марте все спокойно сидели и ждали, что неделя-две пройдёт, и вернёмся к нормальной жизни. Никто никого не увольнял. В апреле, когда поняли, что это надолго — массово начали увольнять. У нас первого мая было в два раза больше зарегистрировано безработных в центре занятости, если сравнивать с прошлым годом. Это говорит о том, что бизнес понял — финиш и кина не будет, нужно снимать налоговую нагрузку. И все массово начали увольнять работников. Сейчас понемногу начали откатываться назад, смотрю по показателям бюджета за прошлый месяц. Но опять таки, сейчас будет вторая волна увольнений. Если вы сажаете на карантин — компенсации при условии, что люди остаются на работе и таким образом дать бизнесу возможность выжить», — добавил Шамота.

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