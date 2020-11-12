Трамп побеждает на выборах на Аляске, но это не повлияет на итог, — CNN

Президент США Дональд Трамп побеждает на выборах в штате Аляска. Он получит все три голоса выборщика, что все равно не позволит ему переизбраться.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что по результатам подсчета 75% бюллетеней Трамп набирает почти 57% голосов, его оппонент Джо Байден — 39%.

Отметим, на выборах в 2016 году Трамп на Аляске обошел с большим отрывом тогдашнего кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Несмотря на то, что победа в штате даст ему несколько голосов выборщиков, Трамп не сможет переизбраться на второй срок.

Аляска дает победителю голоса трех выборщиков.