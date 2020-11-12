Турецких в Нагорном Карабахе миротворцев не будет — Баку

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы вслед за пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым опроверг присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе.

По словам дипломата, Турция будет участвовать лишь в техническом контроле за режимом прекращения огня.

Об этом посол сказал в интервью телеканалу РБК.

«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», — отметил Бюльбюль-оглы.

По его словам, нет необходимости присутствия турецкого военного контингента в Карабахе.