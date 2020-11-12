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В Киеве мотоциклист налетел на пешеходов (видео)

12.11.2020

В понедельник, 9 ноября, в Киеве мотоциклист на Harley-Davidson сбил пешеходов на пешеходном переходе, передает Facebook-сообщество «Киев Оперативный».

«Примерно в 20:45 на проспекте Правды, напротив ТЦ Ретровиль, люди переходили дорогу на светофоре (на свой зеленый свет) и вдруг, по неустановленным пока причинам, их сбивает мотоциклист Harley-Davidson», – говорится в сообщении.

Всего в ДТП пострадали 3 пешехода, сам пилот мотоцикла и его пассажирка. Все пострадавшие получили серьезные травмы.

: sud.ua

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