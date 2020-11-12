“Вимерлого” павука знайшли на військовій базі у Британії

Задля безпеки науковці не вказують конкретне місце, де знайшли рідкісного павука.

Павука Alopecosa fabrilis, вид якого вважали вимерлим, знайшли на військовій базі у Британії. Востаннє його бачили 27 років тому, відтоді науковці припустили, що членистоногий зник з природи.

Про це повідомляє Science alert.

Павук-лисиця полює на здобич вночі й власноруч – без допомоги павутини. Науковці помітили його завдяки аерофотозйомці.

Були помічені кілька павуків-самців, одна самка і, можливо, кілька дитинчат, хоча останніх ідентифікувати важко.

У дорослих особин тіло пухнасте, сіро-коричного забарвлення. Вони можуть плести шовк і вистилати ним нірки для зимової сплячки.

Павуки-лисиці знаходяться на межі зникнення. Поодинокі представники виду зустрічаються у материковій Європі: найбільше – у Нідерландах і Данії.

Задля безпеки науковці не вказують конкретне місце, де знайшли рідкісного павука.

: unian.ua

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