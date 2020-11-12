В роскошном платье и с красивой укладкой: стройная Катя Осадчая похвасталась женственным образом

Катя Осадча – бессменная ведущая программы «Cвітське життя», счастливая мама и любящая мама. В 2017 году она сыграла скромную свадьбу с шоуменом и телеведущим Юрием Горбуновым, а спустя две недели на свет появился сын Иван. Звездная пара является одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

Также 37-летняя Катя Осадчая воспитывает 18-летнего сына Илью от народного депутата от «Партии зеленых» Олега Полищука. Их брак просуществовал три года, теледива отмечала, что построить крепкую семью им помешала большая разница в возрасте.

37-летняя теледива активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад она поделилась новым снимком, в котором показала эффектный образ. Катя Осадчая предстала в костюме желтого цвета с черным топом. Роскошный наряд дополняет стильная шляпа, которая является визитной карточкой программы «Світське життя». Волосы аккуратно уложены в кудри, а естественный макияж придает образу кокетливости.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 7 Окт 2020 в 11:09 PDT

: showbiz.clutch.ua