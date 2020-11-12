Зеленского и Ермака с COVID-19 госпитализировали в «Феофанию»

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся на лечении в «Феофании».

Их разместили в изолированных палатах столичной больницы, рассказал советник Ермака Михаил Подоляк «Украинской правде«. В палате президента установлена специальная связь.

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний», – рассказал Подоляк.

По его словам, у Зеленского и Ермака остался стандартный график работы.

«Единственное ограничение – это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне», – рассказал советник Ермака.