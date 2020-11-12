Только полный локдаун спасет Украину: кто нарушает из правительства – на виселицу

Личное мнение. Локдаун выходного дня — очередная ахинея от создателей налога на гастарбайтеров и 500’000 новых рабочих мест.

Локдаун выходного дня не решит ни одной из проблем:

— не разорвёт цепочку.

— не разгрузит больницы.

5 рабочих дней.

Если люди будут в метро, в транспорте, на работе, в магазинах заражаться, то эти два выходных дня карантина будут до жопы.

Нам нужен полный тотальный карантин всей страны минимум на 2 недели.

Все, кто воскликнул.

— Пошёл нах*й.

— Отписываюсь.

— Лучше умереть от ковида, чем от голода.

Спасибо, что читали.

До свидания!

Для остальных думающих, я объясню на трех конкретных примерах.

Пример 1.

На прошлой неделе в одной из столичных больниц отданных под коронавирус запаса кислорода оставалось на 3 часа. Под угрозой были жизни сотен пациентов.

Пример 2.

В Областных центрах уже есть тотальные проблемы с койками в реанимациях. Существует живая очередь, чтобы лечь в реанимацию.

Пример 3.

В крупных областных центрах, таких например как Полтава, люди уже стоят в очереди, чтобы подышать кислородом. А пока ждут свою очередь дышат в открытое окно.

Вы себе вообще можете представить, что творится в районных больницах, если эти три примера — это уже реальность крупных городов вчерашнего дня.

Вы ещё не поняли.

Нет у них плана.

Нет у них золотой рыбки.

Нет у них запасного варианта

Вывод.

Завтра может быть таким, что наши муки сомнения про тотальный локдаун будут выглядеть блекло на фоне тысяч закрытых гробов.

Нам надо любой ценой разорвать цепочку контакта больных и здоровых с одной единственной целью — разгрузить койки стационаров и реанимаций.

Поэтому.

1. Полный локдаун страны.

2. Полиция и Национальная Гвардия на круглосуточное патрулирование.

3. Рестораны Конча-Заспы и модные заведения Киева — на круглосуточные рейды и штрафы хоть каждую минуту.

4. Мировые сети фаст-фудов, гипермаркеты и месту массового скопления людей — никаких привилегий. Раз все закрыты — то все закрыты.

5. Все популярные заведения в городах по всей стране — на тотальный стоп.

Так чтоб никому не было обидно

И пусть хоть одна с*ка попробует работать, как Велюр.

Давайте лучше наполнять СИЗО уродами и бюджет штрафами, чем реанимации пациентами.

И если в этот раз

Хоть одна падла из ВР, ОП, или Кабмина будет нагло публично нарушать – на виселицу.