В Украине засняли тюнингованный суперкар Ferrari с интересной историей

В Киеве неожиданно засветился ярчайший Ferrari 599 Mansory Stallone. Это не просто редкий тюнингованный суперкар Феррари, у авто интересная история.

Кто не помним, напоминаем: в свое время именно этот Феррари 599 Мансори прославилась громким ДТП. Про разбитый суперкар писали даже в Европе и США – машина ведь действительно крутая и раритетная.

И вот авто восстановили – купе уже не новое, но все равно впечатляет. Напомним, что в его основе лежит Ferrari 599 GTB Fiorano.

Характеристики Mansory Stallone также отменные, ведь мощность шестилитрового V12 подняли до приличных 720 л. с. Максимальная скорость превышает 330 км/ч.

: Новости Ю