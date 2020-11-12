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В Украине засняли тюнингованный суперкар Ferrari с интересной историей

12.11.2020

В Киеве неожиданно засветился ярчайший Ferrari 599 Mansory Stallone. Это не просто редкий тюнингованный суперкар Феррари, у авто интересная история.

Кто не помним, напоминаем: в свое время именно этот Феррари 599 Мансори прославилась громким ДТП. Про разбитый суперкар писали даже в Европе и США – машина ведь действительно крутая и раритетная.

И вот авто восстановили – купе уже не новое, но все равно впечатляет. Напомним, что в его основе лежит Ferrari 599 GTB Fiorano.

Характеристики Mansory Stallone также отменные, ведь мощность шестилитрового V12 подняли до приличных 720 л. с. Максимальная скорость превышает 330 км/ч.

: Новости Ю

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