Стало известно, коснется ли карантин салонов красоты и рынков

Во время карантина выходного дня, который ввел Кабинет министров Украины 11 ноября, работа салонов красоты будет запрещена.

Об этом сообщило издание «Страна«. Журналисты сослались на комментарий источника в правительстве.

Также не должны работать и все рынки, кроме продовольственных.

Напомним, на время карантина выходного дня (с 14 по 30 ноября) к общим ограничениям добавляются следующие: