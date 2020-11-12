Стало известно, коснется ли карантин салонов красоты и рынков

Во время карантина выходного дня, который ввел Кабинет министров Украины 11 ноября, работа салонов красоты будет запрещена.
Об этом сообщило издание «Страна«. Журналисты сослались на комментарий источника в правительстве.
Также не должны работать и все рынки, кроме продовольственных.
Напомним, на время карантина выходного дня (с 14 по 30 ноября) к общим ограничениям добавляются следующие:
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в субботу и воскресенье должны закрыть все, кроме продуктовых магазинов, аптек, в том числе и ветеринарных; заправок (но без зон питания), СТО, транспорта;
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рестораны, кафе, другие заведения общественного питания должны работать только «на вынос»;
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не будут работать фитнес-залы, бассейны;
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закрываются учреждения культуры, кроме заведений по производству аудио-визуальных произведений с ограничением доступа на место съемки.