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Стало известно, коснется ли карантин салонов красоты и рынков

12.11.2020

Во время карантина выходного дня, который ввел Кабинет министров Украины 11 ноября, работа салонов красоты будет запрещена.

Об этом сообщило издание «Страна«. Журналисты сослались на комментарий источника в правительстве.

Также не должны работать и все рынки, кроме продовольственных.

Напомним, на время карантина выходного дня (с 14 по 30 ноября) к общим ограничениям добавляются следующие:

  • в субботу и воскресенье должны закрыть все, кроме продуктовых магазинов, аптек, в том числе и ветеринарных; заправок (но без зон питания), СТО, транспорта;

  • рестораны, кафе, другие заведения общественного питания должны работать только «на вынос»;

  • не будут работать фитнес-залы, бассейны;

  • закрываются учреждения культуры, кроме заведений по производству аудио-визуальных произведений с ограничением доступа на место съемки.

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