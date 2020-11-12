В Беларуси возбудили 900 уголовных дел против кандидатов на президентских выборах, сотрудников штабов и участников протестов.

Такие данные за шесть месяцев начиная с мая обнародовал правозащитный центр «Весна». Также были задержаны тысячи человек.

Отмечается, что дела открывали по статьям о массовых беспорядках, сопротивлении силовикам, насилии в отношении правоохранителей, а также об организации или участии в нарушении общественного порядка.

Также правозащитники отметили, что за указанный период были задержаны 16 тысяч демонстрантов.

Напомним, что в Беларуси после выборов президента начались массовые протесты, во время которых силовики жестко задерживали демонстрантов, которые вышли против незаконно избранного президента Александра Лукашенко. Большинство стран не признали результаты голосования.