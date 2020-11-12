Ефремов «нашелся»: стало известно, где находится осужденный за ДТП актер

«Пропавший» из поля зрения поклонников и журналистов в день своего 57-летия актер Михаил Ефремов не доехал до исправительной колонии под Белгородом и даже не числится в ней заключённым.

Об этом сообщил адвокат актёра Владимир Васильев, передает «Лайф».

«Ефремов находится в СИЗО-3 города Белгорода. Там сказали, что он у них будет находиться две-три недели на карантине. Только потом его отправят в ИК-4 города Алексеевка», — цитирует издание юриста.

Напомним, что шестого ноября Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП в центре российской столицы, отбыл в Белгородскую область. Теперь звезде театра «Современник» предстоит провести в местах не столь отдаленных 7 с половиной лет в «звёздной» колонии, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин с братом и Павел Мамаев.