Nissan дарує крихітні автомобілі для котиків у котячих кафе по всій Японії

Японії поняття – “неко” і “кавай”, тобто “котик” і “гарненьке”. І автомобілі, звісно.

Компанія Nissan об’єднується з мережею котячих кафе по всій країні для реклами кей-карів Nissan Dayz.

Котячі кафе, це кав’ярні, в яких можна випити кави в оточенні десятків котиків. Концепція з’явилась на Тайвані, звідки поширилась в усьому світі – є такі заклади і в Україні.

Автомобіль Nissan Dayz відноситься до класу кей-карів, тобто субкомпактів, надзвичайно популярних у Японії. Власники таких економічних машинок поціновують таке поняття, як “кавай” – щось невимовно миле і приємне погляду, тож саме на них націлена промо-акція Nissan.

Незважаючи на скромні габарити та цінники (від 1 327 700 ієн або 12 590 доларів США), навіть базові версії Nissan Dayz забезпечені величезним набором технологічних функцій, котрі роблять керування кей-каром легким і безпечним. Настільки легким, що впорається навіть кішка – принаймні, саме це має на увазі Nissan. А може у компанії просто вирішили скористатись з безмежної любові Інтернету до котиків. Так чи інакше, відділ маркетингу створив купу автомобілів Dayz розміром з кота, які розміщуватимуть у мережі котячих кафе по всій Японії.

: auto.24tv.ua

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