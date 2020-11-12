СМИ увидели в разговоре Трампа с Зеленским предпосылки его проигрыша на выборах в США

Американские масс-медиа предположили, якобы действующий президент США Дональд Трамп еще прошлым летом понимал, что может проиграть предстоящую избирательную гонку демократу Джо Байдену.

Более того, якобы именно опасения проиграть бывшему вице-президенту побудило республиканца позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Скандальный разговор в июле 2019-го, во время которого тот попытался оказать давление на украинского лидера, вспомнило CNN.

В частности, СМИ подчеркнули, как Трамп просил Зеленского, чтобы он нашел так называемый компромат на сына Байдена – Хантера. Глава США тогда озвучивал намеки, отмечая, мол, Вашингтон делает много для Киева, поэтому последнему следовало бы тоже «помочь в ответ».

«С этого телефонного разговора понятно, что Трамп беспокоился о возможности столкнуться с бывшим вице-президентом в 2020 году и хотел немного очернить его (или даже дисквалифицировать) в первые дни демократических праймериз. В конце концов, всего за месяц до того, как Трамп позвонил Зеленскому, он сказал в СМИ о том, что принимает компромат на потенциального противника из другой страны», – пишет издание о якобы намерении президента США.

При этом подчеркивается, что во время того разговора с украинским коллегой Трамп уже знал, что главным его конкурентом на выборах в 2020-м станет именно Байден. Во время предвыборной кампании республиканец неоднократно высмеивал демократа, в частности, намекая на преклонный возраст оппонента и выражая сомнения в его умственных способностях.