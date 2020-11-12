Тесты на коронавирус: Степанов рассказал, когда и как исчезнут очереди

Чтобы сделать тест на коронавирус в Украине, по состоянию на 12 ноября, часто нужно стоять в очередях. Кроме того, по словам пациентов и семейных врачей, ждать результата приходится иногда неделю.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вскоре очереди на тестирование исчезнут, передает «Украина 24».

Сейчас, говорит министр, государство закупает быстрые тесты на антиген.

«Наша стратегия тестирования, кроме ПЦР-тестирования, это еще быстрые тесты на антиген, которые мы сейчас закупаем, и буквально в ближайшие недели будем массово внедрять. У нас также есть ИФА-тест на антиген, который существенно уменьшит нагрузку на лаборатории», — заявил министр.

Максим Степанов добавил, что «за три недели мы выйдем на отсутствие очередей».