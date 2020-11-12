Подоляк рассказал, с кем советуется Зеленский перед принятием решений

Чтобы принять важное решение, президент Украины Владимир Зеленский собирает несколько человек. Часто эти люди имеют конфликтные представления между собой.

Он слушает, модерирует встречу и получает 20 точек зрения, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «Украинской правде«.

«На следующий день он может собрать еще раз, если вопрос сложный, еще раз послушать, увидеть изменения, которые произошли у того или иного человека, потому что он просит изучить глубже», – сказал он.

По словам Подоляка, нет человека, у которого президент чаще всего просит совета, поскольку он формирует группу под конкретную тему.

«Например, если мы разбираем энергетику. Понятно, что есть круг, который так или иначе касается парламентского соответствующего комитета, Кабинета министров, включая премьер-министра, или отраслевого министра. Ну и, например, главу Энергоатома или главу, условно говоря, Центрэнерго. То есть, тех госпредприятий, которые так или иначе влияют на энергетический баланс в стране», – отметил Подоляк.

Он рассказал, что при этом часто возникают рабочие конфликты, которые позволяют с разных точек зрения посмотреть на ту или иную проблему.

«Президент в этом разбирается, набрасывает логистический план, как он видит, как оно должно дальше двигаться, решение. И у нас пробуксовки получаются не в стратегировании функций, как многие думают, как раз таки здесь все понятно – где, в какой отрасли, что мы хотим параметрально получить. У нас начинаются пробуксовки на уровне исполнителей», – добавил Подоляк.