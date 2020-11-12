На Донбасі помер ватажок терористів, який став “депутатом ДНР”

На тимчасово окупованому Донбасі помер колишній “заступник командира армії ДНР”, який згодом став “депутатом народної ради ДНР” Дмитро Перепьолкін.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

“200 бригада. 12 листопада – Дмитро Перепьолкін. Небойовий. Обставини вимагають уточнення”, – зазначив захисник.

Показово, що Перепьолкін значився в базі військових злочинців на сайті “Миротворець”. У його досьє вказано, що 51-річний окупант був родом з Донецька.

У “послужному списку” найманця, серед іншого, вказані такі посади, як “заступник голови комітету НР з безпеки та оборони”, а також співробітник “Товариства Новоросія” бойовика Павла Губарева.