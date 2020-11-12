Американец, который получил в подарок авто благодаря видео в TikTok, женится

37-летний Натан Аподака, который получил в подарок авто благодаря атмосферному видео в TikTok, сделал предложение своей девушке Эстеле Чавес.

Об этом пишет TMZ.

и, близкие к паре, рассказали изданию, что предложение Натан сделал в субботу вечером в Лас-Вегасе в отеле Nobu.

Бриллиантовое кольцо, которое он презентовал Эстеле, весит 3 карата и оценивается в 22 тысячи долларов.

Отмечается, что Натан получил его от ювелиров Angel City в Лос-Анджелесе.

Натан и Эстела вместе уже 14 месяцев, они познакомились на картофельной фабрике, где он работает в Айдахо.

: bykvu.com