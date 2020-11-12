Часть городов Украины отказались от карантина выходного дня: кто «отличился»

Кабинет министров Украины согласовал введение карантина выходного дня уже с субботы, 14 ноября. Однако не все города согласились пойти на такие меры.

Первым от карантина выходного дня отказался мэр Львова Андрей Садовый. Свою позицию о карантинных ограничениях он высказал на митинге предпринимателей.

«Давайте примем еще карантин обеденного перерыва! По моему мнению, это глупость», – заявил мэр.

По словам Садового, во Львове открываются новые больницы, появляются новые койко-места, медики умеют лечить больных COVID-19, к тому же 25% львовян уже переболели коронавирусной болезнью.

«Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Это наш город», – сказал он.

В Славянске Донецкой области также отказались вводить карантин выходного дня. Мэр Вадим Лях подчеркнул, что выходной в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеет существенные различия.

«Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни – единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции», – отметил он.

По мнению Ляха, решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

«Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю мы примем решение», – добавил мэр.

Кроме того, мэр Ривне Владимир Хомко решил повременить с введением в городе карантина выходного дня. По его словам, в понедельник соберется комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, и тогда уже будет принято решение относительно этого.

Не поддерживает карантин выходного дня и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который сам заболел коронавирусом.

«Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться», – предупредил он.

Бондаренко считает, что карантин выходного дня неуместен для таких небольших городов, как Черкассы.

«В выходные наши люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках, за городом. Кроме того, по моему мнению, в больших супермаркетах существует гораздо больший риск заразиться, чем у маленьких магазинчиках, которые придерживаются необходимых санитарных норм. Поэтому такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес. Поэтому подчеркиваю: введение карантина выходного дня – это большая ошибка», – отметил мэр.