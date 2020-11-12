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Соратник Курченко и помощник рейдеров. Кто такой судья Усатый, который может снова возглавить Хозсуд Харьковщины

12.11.2020

За шесть лет на должности главы Хозяйственного суда Харьковской области Виталий Усатый успел собрать такой «букет» злоупотреблений, нарушений закона и обвинений в коррупции и незаконном обогащении, что его возможное переизбрание еще на три года станет не просто очередным признаком загнивания судебной системы Украины, но, по сути, приговором всей этой системе.

Виталий Усатый с апреля 2014 года по настоящее время непрерывно занимает должность председателя Хозяйственного суда Харьковской области, то есть уже более шести лет. Хотя, согласно ст. 20 закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», глава местного суда избирается собранием такого суда сроком на три года, причем судья не может занимать одну административную должность соответствующего суда более двух сроков подряд. 

Еще в октябре 2020-го у судьи Усатого закончился срок полномочий председателя областного хозсуда, в связи с чем последний в соответствии с требованиями ст. 128 вышеуказанного закона обязан был созвать собрание судей для проведения выборов нового руководителя суда и его заместителей. Однако, по состоянию на 9 ноября, он не то что не определил ориентировочную дату проведения такого судейского собрания, но даже не объявил о его необходимости. Причем Усатый, несмотря на прямой запрет закона, не скрывает желания быть избранным на должность председателя суда на третий срок, что заставляет харьковских бизнесменов и правозащитников бить в набат. Тем более что данный персонаж уже давно стал олицетворением недопропорядочности и злоупотреблений в судебной системе.

Собственно, то, что думают харьковчане о главе областного хозсуда, наглядно показывают выводы Общественного совета добропорядочности от 18 марта 2019 года, где судья Усатый из-за систематических нарушений единодушно признан несоответствующим критериям добропорядочности и профессиональной этики судьи, что должно было повлечь его отставку еще тогда. Впрочем, выводы Совета добропорядочности какого-то особого эффекта на Высшую квалификационную комиссию судей не произвели. В июне того же года комиссия по результату собеседования и квалификационного оценивания пришла к выводу, что Усатый вполне соответствует занимаемой должности.

Чем так приглянулся одиозный Усатый ВККС, можно только догадываться, ведь коррупционные скандалы сопровождают этого служителя Фемиды на протяжении большей части его карьеры. Еще в 2010 году Высший совет юстиции получал жалобы на тогда еще просто судью областного хозсуда Усатого с обвинениями в нарушении законодательства при рассмотрении дел о банкротстве. Однако, как и в случае с ВККС десятью годами спустя, оснований для увольнения Усатого ВСЮ не нашел, хотя и зафиксировал со стороны судьи нарушения. 

Что же заставляет и общественников, и бизнесменов постоянно жаловаться на судью Усатого и требовать его увольнения? Перечислить все претензии к этому судье не так-то и просто, ведь речь идет о десятках дел, по каждому из которых есть серьезные основания обвинять Усатого в грубых нарушениях закона и использовании схем по обогащению. Дело в том, что Усатый специализируется на делах о банкротстве, а эта сфера, как известно, является одной из самых коррумпированных и открывает достаточно широкие возможности для злоупотреблений. Так, по результатам журналистских расследований, описаны сразу несколько схем в делах о банкротстве, которые вел Усатый.

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Выгодное банкротство

Одной из самых распространенных является схема искусственного затягивания рассмотрения дела о банкротстве, что позволяет получать на активах банкрота незаконные доходы. Так, в 2016 году Усатый начал вести дело государственного агропредприятия «Борки», у которого были крупные долги перед кредиторами. Кредиторы подали иски об изъятии у должника в счет долга крупных земельных участков. Однако арбитражный управляющий ГП «Борки» подал свой иск о взыскании дебиторской задолженности с третьей компании – ООО «Агротрадиция», которая как раз и обрабатывала земельные участки, изъятия которых требовали кредиторы. Как результат, дело о банкротстве было затянуто, и ООО «Агротрадиция» могла годами эксплуатировать спорную землю, не беспокоясь о сохранении ее плодородия, семозамене и соблюдении всех норм эффективного хозяйствования. По информации СМИ, фирма «Агротрадиция» связана с Усатым, который рассматривал дело о банкротстве «Борки». В этом случае, у него был серьезный материальный интерес затягивать дело о банкротстве. Но и это еще не все, Усатый назначил арбитражным управляющим «Борки» Александра Татищева, с которым также имеет связи. 

Согласно данным досье судьи, его жена Юлия Усатая в 2016 году выдала доверенность на имя Александра Татищева на представление своих интересов. То есть уже в самом начале рассмотрения дела «Борки», когда Усатый назначил Татищева арбитражным управляющим, имел место явный конфликт интересов. Сам Усатый, разумеется, утверждал, что никакого конфликта интересов у него с Татищевым нет, поскольку он с женой якобы не живет. Но поскольку брак официально не расторгнут и, судя по всему, в ближайшее время расторгнут не будет, объяснение это, мягко говоря, совсем неубедительное.

Стоит заметить, что «доверенное лицо жены Усатого» Татищев выступал в качестве ликвидатора и арбитражного управляющего далеко не по одному делу, которое рассматривал Усатый. И вряд ли кто-то способен поверить, что это совпадение. Более того, в обойме у Усатого — не только Татищев. Так, досье судьи содержит информацию и о некой Марине Михайловой, которой выдавал доверенность теперь уже Усатый лично. Михайлова также была арбитражным управляющим в компаниях, банкротство которых рассматривал Усатый и вынес около полусотни постановлений по этим делам.

Помощник Курченко и «убийца» инвесторов

Еще одним ярким примером подобных махинаций стало дело о банкротстве ФК «Металлист» – славного футбольного клуба, уничтоженного беглым олигархом времен Януковича Сергеем Курченко. Дело о банкротстве клуба вел именно Усатый, и благодаря его стараниям дело затянулось на годы. Все это время Курченко, пребывая в бегах, имел возможность сдавать в аренду имущество клуба — к собственной выгоде и, возможно, к выгоде самого Усатого. Возмущенные харьковчане даже устроили акцию протеста против затягивания банкротства «Металлиста», но на Усатого она особого эффекта не произвела.

СМИ утверждают, что Усатый не гнушается и схем, где банкротство выступает как инструмент уклонения от уплаты налогов. Так, по информации портала PROSUD, Усатый вел дела о банкротстве киевских компаний ООО «Леском» и ООО «Комплекс технолоджи», которые были должны немецкому инвестору более 2 млн долларов, но благодаря перерегистрации в Харькове и оперативным решениям Усатого признать их банкротами немецкий инвестор так и не вернул своих денег.

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Что же касается Усатого, то у него с деньгами как раз все очень даже неплохо, правда, далеко не все о благополучии судьи можно узнать по его декларации. Как это нередко случается, у маститого судьи «добытчиком» в семье является теща-пенсионерка.

Все – на тещу

В начале своей карьеры в кресле главы Хозсуда Харьковской области Усатый демонстрировал чрезвычайную скромность в быту. Он якобы вместе с семьей жил в харьковской квартире своей мамы площадью 98 «квадратов» и лишь через пару лет своего председательства в областном хозсуде смог завести на двоих с женой автомобиль – SKODA OCTAVIA A7 2013 года выпуска.

Также в собственности Усатого был небольшой дом (общая площадь – 55,9 кв. м) в далеко непрестижном селе Ивано-Шийчино Богодуховского района, там же – 2,5 гектара земли в пользовании. Плюс собственный земельный участок 1,5 га в пгт Высокий Харьковского района. Впрочем, все это судья задекларировал за 2016 год. Хотя годом ранее в декларации Усатого была отмечена еще одна харьковская квартира уже площадью почти 200 «квадратов», которой пользовались два его сына.

Вообще-то многочисленные нестыковки в декларациях этого судьи за разные годы стали его своеобразной «визитной карточкой». На что отдельно обращал свое внимание Общественный совет добропорядочности.

Там же был указан очень интересный факт: оказывается, судейская теща Ирина Сидякина еще в 2011 и 2012 годах выдала Усатому и его жене доверенности на престижные авто марки LEXUS RX и LEXUS LX 570, но супруги все время «забывали» декларировать это право пользования. Причем Юлию Усатую и в 2017-м, и в 2018-м привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на автомобиле MERCEDES-BENZ GLE 350D 4 MATIC 2016 года выпуска, также принадлежащем ее матери. Однако в декларации за 2017 год и этой машины, стоимость которой стартует от 83 тыс. долларов, напрочь не видно. Она появилась только в декларации-2019 в качестве права пользования, а вместо SKODA OCTAVIA в собственности судьи оказался только китайский мопед.

В одном из журналистских расследований теща Усатого вообще стала одной из главных героинь. А все потому, что пенсионерка Сидякина увлекается не только дорогими машинами – она в 2015-м и 2016-м купила под Харьковом (в вышеупомянутом пгт Высокий, где у Усатого 1,5 га земли) два земельных участка и дом на 533 «квадрата». За эту недвижимость она из собственного кармана заплатила почти 2 млн грн, хотя за многие годы не имела никаких других доходов, кроме своей пенсии. То есть в случае с председателем Хозяйственного суда Харьковской области мы имеем дело с банальной схемой под кодовым названием «запиши все на тещу, а себе оставь мопед».

Покровитель рейдерства

За последний год в качестве своего дохода Усатый задекларировал лишь свою судейскую зарплату в размере 623 тыс. грн, а также 26,6 тыс. грн страховых выплат. Жена Юлия кроме своей зарплаты в АО «Шкребець і партнери» (50,3 тис. грн в год) указала еще 90 тис. грн некого «подарка в денежной форме». Хотя, чтобы только содержать все дорогое хозяйство родной мамы, нужны суммы позначительнее. И тут явно впору – покровительство зятем Усатым отдельных рейдерских захватов на Харьковщине, один из громких примеров которого был показан в видеоматериале портала «Стоп коррупции».

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Суть данного эпизода рейдерства следующая. В 2018-2019 годах разгорелся конфликт между сельхозпредприятиями «Фермер-Агро» и «Щедрі лани Слобожанщини» с одной стороны и ООО «Добрий господар» – с другой. Спорили за урожай подсолнечника 2018 года и за урожай озимой пшеницы-2019, на которые покусилась руководительница «Доброго господаря» Анна Каминская, хорошо известная в регионе подобной «захватнической» практикой.

Так вот, в марте 2019-го Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил исковые требования ООО «Фермер-Агро». Но не тут-то было – в дело вмешался Усатый, и уже в октябре того же года Московский районный суд Харькова принимает решение в пользу «Доброго господаря». В результате Каминская с помощью своего высокого покровителя в судейской мантии добилась не только искомого урожая, но и ареста земельных участков «Фермера-Агро» и «Щедрих ланів Слобожанщини», а также запрета для них распоряжаться и использовать земли, на которых подсолнечник и озимая пшеница и были выращены. То есть фермеры, вступив в бой с рейдерами, остались вообще несолоно хлебавши.

Как видим, за годы работы главой областного хозсуда Усатый схемами с банкротством, вынесением решений в пользу рейдеров, а также роскошной жизнью, которая не соответствует доходам (ни своим, ни тещиным), настроил против себя широкие круги и бизнесменов, и борцов с коррупцией. В марте 2019 года, как раз когда ВККС рассматривала, соответствует ли квалификация и добропорядочность Усатого занимаемой им должности, скандального судью облили зеленкой прямо перед зданием ВККС.

Разумеется, зеленкой коррупцию можно разве что пометить, но не побороть. Ведь все перечисленное, за что Усатый и удостоился «зеленочной люстрации», – это лишь малая толика сомнительных его достижений на ниве правосудия. Впрочем, и одного решения Общественного совета о недобропорядочности судьи должно было бы оказаться достаточно, чтобы навсегда изгнать Усатого из судебной системы, но система, об очищении которой от коррупции твердят уже не первый год, отчаянно сопротивляется. И если не подавить это сопротивление в конкретном харьковском случае, его последствия коснутся не только харьковского бизнеса и правосудия, но и всей страны. Ведь продление «эры Усатого» на Харьковщине будет означать продолжение схем с банкротством, разгул рейдерства и дальнейшее ухудшение инвестиционного климата. Все это станет и дальше тормозить развитие страны.

Но главное негативное последствие сохранения должности за Усатым – это то, что курс президента Зеленского на очищение судебной власти от сомнительных судей и коррупции можно легко игнорировать на местах. А это уже подрыв устоев государственности.

24tv

 

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