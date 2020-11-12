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Собака ловко взобралась на двухъярусную кровать и восхитила пользователей Сети (видео)

12.11.2020

Домашние животные не перестают нас удивлять. Так, доберман Элси из американского города Рочестер самостоятельно поднялся на двухъярусную кровать, пока его хозяин спокойно спал.

Видео этого трюка показали в Сети.

Судя по тому, как ловко пёс взбирается по лестнице, можно предположить, что это происходит довольно часто. Поэтому подняться наверх не составляет для него никакого труда. Спуститься вниз четвероногому другу ещё проще — он просто прыгает с кровати на пол.

Комментаторы пришли в восторг от способностей питомца.

Впервые вижу, чтобы собака поднималась по такой лестнице.

Залезает как человек.

Чего ждать?

Удивительный!

: internetua.com

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