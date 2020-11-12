Модный криминальный «авторитет» устроил сафари на людей в своих охотничьих угодьях

В Купянском районе Харьковской области местный авторитет «Модный» обстрелял автомобиль и ранил женщину.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

49-летняя потерпевшая с огнестрельными ранениями обратилась в центральную районную больницу 8 ноября. Медики сообщили об этом в полицию.

По словам заместителя начальника Купянского отдела полиции Артема Денисенко, 7 ноября около 23:00 местный житель со своими знакомыми объезжали охотничьи угодья на автомобиле «Toyota». Они увидели автомобиль «ВАЗ» и приняли его водителя и пассажиров – потерпевшую с сожителем и его сыном – за браконьеров.

44-летний подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону «ВАЗа», а водитель внедорожника умышленно наехал на легковушку, чтобы та остановилась.

Следователи собрали неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления. Ему объявлено о подозрении по статье «Покушение на умышленное убийство». Санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

В Telegram-канале «Х*евый Харьков» появилась информация о том, что подозреваемым, вероятно, является местный авторитет «Модный». По его словам, охотничий карабин «Сайга», из которого ранили женщину, выпал у него из рук и «произошел самострел».