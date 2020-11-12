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Директор больницы «заработал» миллионы на закупке медоборудования — СБУ

12.11.2020

Директор одного из медучреждений Черкасс присвоил миллионы бюджетных денег на закупках медицинского оборудования.

Как сообщает СБУ, руководство больницы заключило соглашение с киевской компанией на почти 15 миллионов гривен для закупки дорогого диагностического оборудования. Во время процедуры госзакупок «бизнесмены» искусственно завысили стоимость оборудования, завладев таким образом более 3 миллионами гривен из горбюджета.

Теперь главе медучреждения сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей значительные убытки для государства. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

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