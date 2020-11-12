В Киеве задержали мошенника, который торговал поддельными медкнижками

В Киеве задержан 34-летний гражданин, который реализовывал поддельные медицинские книжки, которые в дальнейшем становились основанием для допуска лиц к работе в заведениях общественного питания, общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного образования и т.д.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, разоблачили мужчину непосредственно при реализации 15 медицинских книжек с признаками подделки. Стоимость одной книги составляла 120 гривен.

В дальнейшем при обыске по месту жительства задержанного правоохранители изъяли 43 печати и клише медицинских учреждений, 38 бланков личных медицинских книжек, 25 приложений к личных медицинских книжек и другие вещественные доказательства. Открыто дело по ст. 358 УК.