ВОЗ назвала условие для завершения пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции может завершиться, когда около 70% населения мира будут вакцинированы от вируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

“Возможно, около 70%”, — предположила Сваминатан во время онлайн-сессии вопросов и ответов.

Она добавила, что вакцина должна быть безопасной и эффективной, а также отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в этих областях.

Ранее в этот день ВОЗ сообщила о новом антирекорде по числу выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире. Число новых случаев за неделю превысило 3,6 млн. Отмечается, что это самый высокий недельный показатель с начала пандемии. Наибольшая доля новых случаев зафиксирована в Европейском регионе.

По последним данным, в мире из-за новой коронавирусной инфекции погибли почти 1,3 миллиона человек, выявлено почти 52 миллиона случаев заражения, из них 33,7 миллиона закончились выздоровлением пациента.