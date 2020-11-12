У одесского прокурора Олега Болгара нашли многомиллионное состояние и паспорт ЕС

У прокурора Одесской районной прокуратуры №3 Олега Васильевича Болгара нашли незадекларированное многомиллионное состояние, роскошный особняк, сеть мини-отелей, автопарк и паспорт гражданина Болгарии.

Одесские общественники уже обратились с жалобами во все инстанции и на следующей неделе собираются ехать под Офис Генерального Прокурора и находится там пока скандальный прокурор не будет уволен.

Далее приводим полное расследование издания Полиграф.НЕТ (Одесский прокурор миллионер Олег Болгар и его состояние — дома, отели, европейский паспорт) и журналиста Ольги Костровой.

Ни для кого не секрет, что прокурорская элита всегда жила хорошо. Сегодня она живет намного лучше, чем раньше и намного лучше, чем все остальные слои нашего скромного и бедного общества. Особенно хорошо живут прокуроры в крупных городах, таких как Киев, Одесса, Харьков.

Сегодня познакомим вас с одним из заместителей прокурора Приморского (самого «жирного») района Олегом Болгаром. Олег Васильевич известен в городе как один из главных «решал» между прокуратурой и застройщиками. Именно в Приморском районе Одессы находятся самые лакомые стройки, самые скандальные участки, самые дорогие рестораны и объекты недвижимости, так что в Одессе не зря говорят «повезло тому, кто работает в Приморской прокуратуре». Олегу Васильевичу Болгару повезло вдвойне, так как он работает в прокуратуре вот уже бессменно с десяток лет и за это время успел стать долларовым $ мультимиллионером.

Роскошные дома

По словам людей, которые хорошо знают Олега Болгара, больше всего он любит 3 вещи (за исключением денег) — роскошь, комфорт и спокойствие. Именно по этим трем причинам, на свою скромную зарплату госслужащего он построил себе дом в Тосканском стиле в одном из самых дорогих частных секторов в Одессе в районе «Большого фонтана». Собеседник нашего издания Полиграф.НЕТ, который разбирается в недвижимости, оценил дом прокурора в 1.5$ миллионов долларов США или почти 43 миллиона гривен по сегодняшнему курсу.

Нам в редакцию прислали видео этого роскошного имения. Мы видим большой и помпезный дом с колонами, гараж на 2 машины, красивый и ухоженный участок, на котором в момент съемки работает садовник! Интересно, зарплата садовника выше чем официальная зарплата прокурора Болгара или всё таки скромнее?

Так же, по словам источника, у прокурора имеется свой личный водитель, которого он тоже оплачивает с неизвестных доходов. Согласитесь, когда вы получаете от государства 15 тыс. гривен в месяц, вам вряд ли хватает на личного садовника и шофера?

Личная сеть отелей

Хотя, откуда деньги на садовников, водителей и прочую барскую атрибутику, наверное мы уже догадались. Помимо коррупционного дохода, у Олега Васильевича Болгара есть так же и вполне легальный доход, естественно который на него не оформлен и который мы никогда не увидим в декларации.

По словам достоверного источника, у Олега Болгара имеется своя сеть апарт-отелей.

Например, только в одном ЖК «Санторини» у Болгара нашлось целых 14 апартаментов площадью почти 1200 кв.м. По скромной оценки эта недвижимость стоит не менее 1$ миллиона долларов США.

ЖК «Санторини»

Помните, в начале статьи мы сообщали, что Олег Болгар является одним из главных «решал» между прокуратурой и застройщиками? Так вот, на почве «доброго переговорщика» он смог подружится со многими застройщиками в городе, которым он всячески помогал. Одним сначала создавал проблемы, а позже их «решал» другим же наоборот помогал украсть у города самые лакомые земельные участки. Таким образом, он познакомился с Греческим предпринимателем и владельцем крупной строительной компании «Гефест» Пантелисом Бумбурасом. Именно этому господину Болгар помог захватить 2 участка у самой кромки моря, где сейчас кипит строительство и именно в жилых комплексах «Гефест» по очень странному стечению обстоятельств, у Олега Болгара расположены апарт-отели. Совпадение?

Второй комплекс, где у Олега Болгара есть апартаменты, объединенные в гостиницу — элитный новострой от «Гефест» на Французском бульваре, под названием ЖК «КРИТ».

Тут у Олега Васильевича недвижимости в два раза меньше, всего каких-то 750 метров ценою в 1,4$ миллиона долларов. Но, самый громкий скандал, в который влип Болгар за последнее время, это «крышевательство» незаконного строительства «Unity Towers», целых три 24-х этажных высотки, которые скандальные застройщики пытаются построить вместо детского садика. Дело в том, что район Аркадия тоже является Приморским районом Одессы, следовательно, курирует его Болгар. Начиная с 2018 года, люди судятся против застройщика «Unity Towers», против мэрии, против ГАСК, за то, что те выдали незаконное разрешение на строительство. Однако прокуратура, вместо того, чтобы стать на сторону закона, всячески сливает все уголовные дела в отношении строительной мафии.

Комплекс «Unity Towers»

В этом комплексе у Олега Болгара уже есть обещанная ему недвижимость, так что надежды на справедливость от прокуратуры у местных жителей больше нет. В Одессе все знают, что «обилечивание» застройщиков это одна из самых больших статей черного дохода прокуроров.

Болгар и Болгария

Ну, каким бы был Олег Болгар, если бы не обладал гражданством другой страны?

Как вы наверняка смогли догадаться, Олег Васильевич Болгар вовсе не ограничивается украинский паспортом, по проверенной информации из разных источников, у Олега Болгара есть болгарский паспорт. Летом в одном из Телеграмм-каналов появилась информация о том, что заместитель руководителя Одесской местной прокуратуры №3 Олег Болгар имеет двойное гражданство. По данным спецслужб, данный прокурорский сотрудник по поддельным документам оформил на своё имя паспорт Болгарии.

Олег Васильевич Болгар

Второе гражданство Олегу Болгару нужно, как он сам неоднократно заявлял своим близким знакомым для «счастливой пенсии». Кстати, поговаривают, что сеть своих апарт-отелей Болгар назвал «Bulgary». Интересно, к чему бы это?

Эпилог

Итак, почему на госслужбе мы имеем человека с двойным гражданством, который уже давно стал мультимиллионером, из-за бездействия которого вся Одесса застроена вдоль и поперек? Почему его никто не увольняет, куда смотрит областная прокуратура? Все просто. Олег Васильевич человек щедрый. Любой руководитель, будь то районный или областной нуждается в таких кадрах как Олег Болгар, через которых они «обилечивают». А если бы Олег Васильевич был жадный, уже давно бы не работал в прокуратуре.

Так и живем..

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Одесские общественники уже направили запросы с требованием срочно провести проверку в отношении Олега Васильевича Болгара и уволить его с занимаемой дожности. Соответствующий запрос на имя Генпрокурора отправила общественная структура «ГРОМАДСЬКА ОРГАНИЗАЦИЯ РАДА З ЗАХИСТУ ЗАКОННОСТИ ТА ПРАВОПОРЯДКУ» к которой присоединились и другие одесские общественники.

«Відповідно до п.6 ч.1 ст. 51 Закону України «Про прокуратуру» прокурор звільняється з посади у разі припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави.» Просимо повідомити, чи було звільнено Олега Васильовича Болгара з посади у зв‘язку із набуттям громадянства Республіки Болгарія. Просимо надати письмову відповідь на цей запит на нашу почтову адресу.» — сказано в запросе.

Так же сообщается, что одесситы планируют ехать непосредственно в Офис Генерального Прокурора Ирины Венедиктовой с требованием срочно вмешаться в ситуацию.

Ольга Кострова, Полиграф.НЕТ