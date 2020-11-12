Вчені виявили ската з шістьма очима в районі центральних Курил

Російсько-японська група дослідників відкрила новий вид скатів в районі центральних Курил.

Кілька особин невідомого раніше представника хрящових риб були спіймані під час комерційного рейсу на промислі північного одноперого терпуга.

«Наукова назва нового ската — Bathyraja sexoculata, що дослівно означає «Шестиокий», — розповів головний науковий співробітник Всеросійського науково-дослідного інституту рибного господарства і океанографії і біологічного інституту ТГУ Олексій Орлов. — Я запропонував такий варіант через трьох пар світлих плям на диску і голові даного виду. Офіційну ж назву новачка дано за місцем вилову — сімушірський скат.

Генетична експертиза підтвердила, що даний вид ската має унікальну послідовністю гена CO1 і раніше не зустрічався. Вчені припускають, що Шестиокий скат є ендеміком і мешкає тільки в водах Росії.

«Багато Північнотихоокеанських скатів мають широкий ареалом і зустрічаються в сусідніх з російськими водах Японії або США, -говорить Олексій Орлов. — Даний вид поки відомий тільки з вод центральних Курил».

: newformat.info

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