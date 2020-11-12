В конце октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о разоблачении коррупционной схемы на предприятии Морской торговый порт «Южный», в результате которой предприятие и государство понесло убытков на десятки миллионов гривен.

В эти дни высший антикоррупционный суд Украины избирает фигурантам дела меры пресечения подозреваемым.

Ну, а мы подробнее расскажем, какие преступные кланы внедрились в администрацию порта «Южный».

Первый клан – клан Романа Инде.

21 января 2017 года Р. Инде был назначен на должность первого заместителя директора ГП «МТП «Южный», не имея высшего образования. Впоследствии предъявил диплом, который содержит вымышленные сведения, якобы он учился в учебном заведении г. Славянск и получил высшее образование, однако в учебном заведении не обучался.

01.02.2017 А. Трайдакало назначен на должность начальника отдела материально-технического обеспечения. С 09.03.2017 стал заместитель директора по материально техническому обеспечению. 29.10.2019 уволен по соглашению сторон. 05.10.2020 по инициативе Р. Инде, восстановлен и назначен на должность уполномоченного по проведению закупок. Является доверенным лицом Р. Инде., отвечает за организацию закупок товаров / работ / услуг через компании, подконтрольные Р. Инде, и проведение с представителями коммерческих структур встреч, где обсуждались вопросы об условиях работы и получения сумм откатов.

22.02.2017 А. Янишевский назначен на должность главного инженера, 27.09.2019 уволен по соглашению сторон и 10.12.2019 по инициативе Р. Инде восстановлен и назначен на должность главного инженера. Является доверенным лицом Р. Инде, отвечает за организацию закупок энергоносителей и строительные работы, и проведения в соответствии со своими полномочиями по этим вопросам с представителями коммерческих структур встреч, где обсуждались вопросы об условиях работы и получения сумм откатов.

Д. Леший в ГП МТП «Южный» работает на различных должностях с 01.02.2001 г., в том числе, в должности главного диспетчера с 10.02.2012 без необходимого высшего образования, то есть, его образовательный уровень не соответствует квалификационным требованиям главного диспетчера, которые указаны в должностной инструкции и других нормативных документах, регламентирующих работу диспетчерской. Является наиболее доверенным лицом Р. Инде на предприятии. Отвечает за транспортные перевозки, перевалку груза, связи с Укрзализныцей, компанией ТИС, получения для Р. Инде кэша от уменьшения тарифных ставок и прочего.

В настоящее время исполняет обязанности первого заместителя директора на время содержания Р. Инде под стражей. Последний, находясь в СИЗО, передал и.о. директору порта С. Ковшарю требования, чтобы тот не вмешивался в работу Д. Лешего.

С. Спицын в ГП МТП «Южный» работает на различных должностях с 25.05.2000 г, в должности главного механика с 01.12.2015. Также является доверенным лицом Р. Инде на предприятии. Отвечает за организацию закупок товаров / работ / услуг в части механизации предприятия, буксирный флот, и проведение в соответствии со своими полномочиями с представителями коммерческих структур встреч, где обсуждались вопросы об условиях работы и получения сумм откатов.

Р.S. Жуковский В.П. до освобождения от занимаемой должности также входил в состав группы Р. Инде, дружили семьями, неоднократно вместе выезжали за границу на отдых, поддерживают дружеские отношения.

Второй клан – клан В. Маркевича.

07.02.2017 В. Маркевич назначен на должность заместителя директора по безопасности в коррупционных сделках за налаживание связей с правоохранительными органами, руководством министерства инфраструктуры, и отвечал за «безопасность» при осуществлении бестоварных поставок, провоз через КПП товарно-материальных ценностей, несоответствия номенклатуре, вывоз (кражу) в ночное время грузов (минеральних удобрений, уголь т.п.).

23.06.2018 А. Яблунивский назначен на должность исполняющего обязанности директора ГП «МП «Южный». 04.11.2019 освобожден от занимаемой должности, вследствие невыполнения условий договора. В настоящее время А. Яблунивский оспаривает Приказ министра инфраструктуру о его увольнении. 25.09.2020 судом первой инстанции А. Яблунивскому отказано в удовлетворении иска и восстановлении на работе.

09.07.2018 М. Сидоренко назначен на должность заместителя директора по правовой работе (является близким человеком В. Маркевича). Назначен на должность по инициативе Маркевича для прикрытия преступной деятельности и улаживания проблемных вопросов в судах и правоохранительных органах.

11.07.2018 В. Лазебный назначен на должность заместителя директора по материально-техническому обеспечению (является кумом А. Яблунивского), с 05.02.2019 назначен на должность главного энергетика. Является доверенным лицом А. Яблунивского и В. Маркевича. Отвечает за организацию закупок энергоносителей, проведение соответствии со своими полномочиями по этим вопросам с представителями коммерческих структур встреч, на которых обсуждались вопросы об условиях работы и получения сумм откатов.