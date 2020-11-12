Конфликт в Карабахе может опять вспыхнуть: Сторонники Пашиняна предложили выступить против миротворцев РФ

Правящая парламентская фракция «Мой шаг» предлагает оппозиции выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Аrmenpress.

Оппозиционные силы, считают во фракции, обязаны также представить «дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне».

«До обсуждения правомерности соглашения о прекращении карабахской войны предлагаем оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта, и согласны продолжить войну», — говорится в заявлении.

Во фракции считают подписанное Пашиняном трехстороннее соглашение возможностью избежать полной потери Карабаха и тысяч человеческих жертв.