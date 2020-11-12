Топ-5 самых популярных подержанных авто в Украине

Октябрь 2020 года стал одним из самых удачных месяцев для рынка машин с пробегом Украины за весь непростой год, передает Auto.RIA.

Известно, что в прошлом месяце было заключено 80 903 сделки о перепродаже транспорта — лучше было только в сентябре (82 500 сделок) и июле (93 535).

Итак, какие именно модели были наиболее популярными в разных регионах Украины:

Dacia Logan от 3 700 до 7 369 долларов. Лидер в шести областях: Винницкая, Хмельницкая, Черниговская, Харьковская, Донецкая, Полтавская;

Subaru Forester от 7 000 до 25 250. Лидер в шести областях: Киевская, Днепропетровская, Одесская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая;

Dacia Sandero от 5 248 до 12 350. Лидер в пяти областях: Тернопольская, Львовская, Сумская, Ровенская, Кировоградская;

Москвич АЗЛК 2141 от 450 до 1 800. Лидер в двух областях: Запорожская, Николаевская;

Jeep Grand Cherokee от 5 480 до 52 700. Лидер в двух областях: Ивано-Франковская, Закарпатская.

Интересно, что ранее самым популярным автомобилем в Николаевской области на вторичном рынке был Lexus RX, однако теперь местные жители переключили внимание на «Москвич». Что касается Logan, то его популярность, похоже, тоже угасает, ведь в последний месяц лета он лидировал сразу в десяти областях нашей страны.

Всего же за 10 месяцев текущего года в Украине было продано 642 140 машин с пробегом. Причем, эти данные не учитывают регистраций «свижопригнаних» подержанных легковых авто.

: sud.ua