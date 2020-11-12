Alina Pash захворіла на коронавірус

Українська виконавиця Alina Pash повідомила шанувальникам невтішну новину.

У своїй Instastories, жінка заявила про те, що захворіла на коронавірус, а також розкрила деякі симптоми.

В першу чергу, знаменитість попросила усіх з ким контактувала нещодавно — ретельно стежити за своїм здоров’ям найближчим часом. Виконавиця зауважила, що наразі почуває себе добре, втім перебуває на самоізоляції, аби не заразити інших.

Зокрема, знаменитість підтримує зв’язок з сімейним лікарем й вживає усі необхідні препарати. Також Alina наголосила на тому, що намагається пити велику кількість води, аби виводити токсини з організму. Серед симптомів співачка відзначила високу температуру, яка інколи підіймається до 39 градусів та ломоту в тілі. Зрештою дівчина має бойовий настрій й налаштована на те, аби одужати якнайскоріше.

В кінці знаменитість звернулася до шанувальників з проханням не хвилюватися за неї й попросила їх порадити їй декілька цікавих кінострічок.

: wona.com.ua

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