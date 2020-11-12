Вертикальний парк: у США з’явиться футуристична гігантська конструкція (фото)

Дизайнерська студія CROX розробила концептуальний вертикальний парк для міста Сан-Хосе, що у штаті Каліфорнія. Конструкцію вже встигли охрестити “кільцем Сан-Хосе”, яка символізуватиме єдність та історичну спадкоємність. Більше про футуристичний вертикальний парк – читайте в матеріалі.

Знаковий проєкт створений за розробкою архітектора Лін Конграна, пише Archdaily.

Конструкція є величезною металевою скульптурою, на якій висаджено дерева. Проєкт розробляли як загальнодоступну художню роботу та комунальний простір для спостереження за містом та насолоди природою у вертикальному парку.

Створюючи футуристичне бачення, команда хотіла змінити зовнішній вигляд міста різноманітними елементами.

Дизайн розглядав використання компоненту лісів, озер, валунів, пустель та рівнин, щоб охопити різноманітні змішані функції.

На території парку розмістять громадські та комунальні приміщення, а також спортивні майданчики, театри, бібліотеки, ресторани, центри для відвідувачів, виставкові зали, тощо.

: house.24tv.ua

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