Експерти поставили крапку в питання, чому не варто часто змінювати масло в двигуні

Масло в двигуні передбачено не просто так. Насправді, воно виконує цілий ряд функцій. Воно змащує деталі, які контактують одна з одною, охолоджує, очищує і навіть регулює роботу.

Найбільш важлива функція – запобігання перетирання деталей, тобто правильне змащення.

Моторне масло володіє списком мастильних властивостей і гарантує, що деталі не зможуть зноситися передчасно.

В результаті, термін служби елементів в силовій установці продовжується на довгий період. Більшість автомобілістів знають, що без масла механізм не може нормально функціонувати. Технічну рідину потрібно своєчасно замінювати. Але що буде з автомобілем, якщо проігнорувати цю вимогу.

Чи можна змінювати тільки фільтр.

Можна сказати, що нічого страшного не сталося б, якби замінювали тільки фільтр. Моторне масло не може втратити свої властивості, воно лише втрачає присадки. Однак, основна функція залишиться активною. Але, якщо розглядати це більш детально, то можна згадати, що масло забруднюється абразивом. Саме тому в системі передбачений масляний фільтр, який вловлює і відсіює все забруднення. Хтось зараз поставить питання – чому тоді не можна міняти тільки один фільтр?

Насправді, заміна фільтра набагато важливіша, ніж заміна масла. Якщо засмітиться перший, то можна бути впевненим в тому, що масло не буде фільтруватися і буде проходити у систему в надмірному тиску. Це зовсім не бажане явище. Підвищений тиск в такому випадку може зруйнувати деякі деталі.

Між впускним і випускним отвором розташовується перепускний клапан. Він потрібен для того, щоб захищати систему від дефіциту мастила. Коли фільтр починає засмічуватися, маслу важко проходити через нього. Запобіжний клапан запобігає ситуації, коли двигун може затихнути від нестачі мастила.

Через засмічений фільтр масло проникає в систему обхідними шляхами. Як правило, це відбувається в зимовий час – в цей період масло відрізняється підвищеною в’язкістю. Крім того, холодне масло перекачується важче. Масла обов’язково варто вчасно міняти і фільтр також.

Як часто потрібно міняти масло.

Зауважимо, що часта заміна масла може завдати шкоди двигуну. Особливо це можна буде відчути при першому запуску після заміни. На якусь мить двигун не змащується і працює погано – це не найкращим чином позначається на його елементах. Хтось не погодиться з тим, що часта заміна може завдати шкоди автівці, адже так рекомендують робити в сервісний центрах.

Вірно, таким компаніям вигідно отримувати дохід від автомобілістів, які часто звертаються до даної послуги. Потрібно завжди спиратися на той інтервал, який вказує автовиробник.

Підсумок. Масло виконує важливі функції в автомобілі. Однак, його часта заміна може завдати шкоди двигуну. Спиратися потрібно на ті дані, які вказує виробник, а не фахівці в сервісних центрах.

: avtosota.com

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