Старшая дочь Ольги Сумской поделилась в сети совместным снимком с мамой

Дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина порадовала поклонников совместным фото с мамой.

Трогательным снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Близкие позировали в нежных образах с нюдовым макияжем.

Ольга в свою очередь выбрала белое платье с черным принтом, в то время как ее дочь надела бежевый пиджак.

В комментарии под фото Антонина написала, что знает о сильно схожести с мамой и, вероятно, довольна этим, поскольку артистка обладает невероятно красотой, которой восхищаются миллионы.

Как же мы похожи. Да, да, мы знаем, написала Антонина Паперная.

: showdream.org