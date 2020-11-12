Археологи обнаружили самую древнюю женщину-охотницу

Процент женщин-охотниц составлял 30-50%.

Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что первыми охотниками наравне с мужчинами могли быть и женщины. Во время археологической экспедиции в Андах на территории Перу специалисты провели исследование захоронения с человеческими останками, которые насчитывают более девяти тысяч лет, а также нашли набор для охоты с наконечниками от стрел и инструментами для обработки мяса.

Остеолог Джеймс Уотсон из Университета Аризоны пришел к выводу, что кости принадлежали женщине. Позже это подтвердили и эксперты Калифорнийского университета, проведя анализ зубного протеина.

Жившая на территории современного Перу, молодая женщина, вероятно, охотилась на оленей и диких верблюдов. Подобная находка заставляет задуматься, была ли она единичной охотницей или же первобытные женщины регулярно занимались этим промыслом.

Изучив записи захоронений на территории всей Америки, которые насчитывают примерно 10-13 тысяч лет, специалисты пришли к выводу, что среди 27 предположительных охотников было 11 женщин и 15 мужчин. То есть процент женщин-охотниц в тех племенах составлял порядка 30-50%.

Современные общие представления о первобытных людях сильно связаны с половой принадлежностью. Однако данное открытие подтверждает гендерное равенство в разделение труда.

: lenta.ua