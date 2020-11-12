Украинцев могут обязать носить светоотражающие элементы на одежде

Кабинет Министров внес некоторые изменения в правила дорожного движения, в частности – обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы во время движения по проезжей части или обочине.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Соответствующий законопроект направят в Верховную Раду.

Так, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы должны использовать световозвращающие элементы (ленты, наклейки, жилеты) или быть в одежде, имеющей данные элементы.

Ранее эта норма носила рекомендательный характер. Отмечается, что введение нормы в новой редакции должно повысить уровень безопасности, поскольку наличие световозвращающих элементов на одежде пешеходов позволяет уменьшить смертность на дорогах в 6-8 раз. Человека, использующего световозвращающие элементы, будет видно на расстоянии 130-150 метров, тогда как в темной одежде он виден только на расстоянии 25-30 метров.

Также Кабмин разрешил велосипедистам двигаться по полосе маршрутных транспортных средств. Отдельного знака для этого не будет, но это будет предусмотрено знаком “Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств”.

: bagnet.org