Дженніфер Лопес зробила пікантне фото в ліжку

Американська актриса, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер Дженніфер Лопес вразила шанувальників своїм новим образом. Зірка продемонструвала стрункі ноги, знявшись в ліжку.

51-річна Джей Ло позує, лежачи на ліжку. На артистці смугаста сорочка, під якою можна побачити спідню білизну, і чорні лаковані ботильйони на шпильці.

«Давайте почнемо свята раніше, тому що ми на це заслужили!!!», — закликала в публікації Лопес.

Шанувальники буквально «накинулися» на пікантне фото зірки, поставивши йому понад 2,1 мільйона лайків.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес спокусливо вигнулась на столі у відвертому вбранні.

Додамо також, що Дженніфер Лопес в бікіні позувала в океані і вразила мережу своєї розкішною фігурою. Шанувальники «оцінили» кадр в чотири мільйони лайків.

: aspekty.net

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