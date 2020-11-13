В Днепре под автокраном провалился асфальт (видео)

В среду, 11 ноября, на улице Шевченко в Днепре провалился асфальт, на котором стоял автокран. В происшествии никто не пострадал.

Инцидент произошел около 12:10. Об этом сообщает Информатор с места события.

По предварительной информации, на месте аварийная служба КП «Днепрводоканал» устраняла порыв и его последствия. По одной из версий, автокран провалился из-за того, что асфальт размыло водой.

Провалившийся автомобиль подняли при помощи другого автокрана. Сейчас жизни водителя ничего не угрожает. Однако в результате происшествия проезд в сторону улицы Гоголя перекрыт.

: novosti-n.org