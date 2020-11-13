Кейт Миддлтон в блузе с воротом «Питер Пэн» в наряде для зум-колла (фото)

Герцогиня Кембриджская участвовала в Zoom-конференции ко Дню памяти в Великобритании, где появилась в белой шелковой блузе с большим воротником «Питер Пэн», украшенным красными маками.

Кейт Миддлтон всегда стратегически подходит к выбору нарядов, и этот тоже не стал исключением: ведь внимание зрителей в первую очередь приковано к верхней части образа, а значит, на нем и должен быть сделан главный акцент. Воротнику уже пророчат возвращение в тренды.

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Публикация от Royal Addicted (@royaladdicted_new) 10 Ноя 2020 в 2:39 PST

: harpersbazaar.com.ua