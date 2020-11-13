Ученые выяснили, сколько чашек кофе в день снижает риск сердечных заболеваний и рака

Эксперты проанализировали результаты масштабных исследований, проведенных за последнее десятилетие.

Кофеин — самое популярное психоактивные вещество в мире. Естественный источник кофеина — кофе, люди пили в течение многих столетий, но на протяжении этого же времени о его влиянии на человеческое здоровье регулярно высказывались неоднозначные мнения, пишет BBC.

“В нашем обществе принято считать, что кофе приносит здоровью вред. Исследования 80-х и 90-х годов показали, что люди, которые пили кофе, имели более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, но с тех пор он достаточно изменился”, — говорит Марк Гюнтер, руководитель отдела питания и метаболизма Международного агентства по изучению рака (IARC).

По словам Гюнтера, за последнее десятилетие появилось больше крупномасштабных популяционных исследований, и теперь у ученых есть данные о сотнях тысяч людей, употребляющих кофе. Но что говорят эти данные? Является ли потребление кофе полезным или опасным?

Кофе был связан с повышенным риском развития рака, потому что он имеет в своем составе акриламид, канцерогенное вещество, содержащееся в продуктах питания, включая тосты, пирожные и чипсы.

Но в 2016 году IARC пришел к выводу, что оно не является канцерогенным, если только не пить его при температуре выше 65 °С. Другие исследования показали связь между употреблением кофе и снижением тяжести, а также рецидивом рака толстой кишки.

В 2017 году Гюнтер опубликовал результаты исследования, в котором изучались привычки употребления кофе у полумиллиона человек в Европе за 16 лет. Как выяснилось, те, кто пили больше кофе, имели меньший риск смерти от сердечных заболеваний, инсульта и рака.

Эти выводы согласуются с исследованиями, проведенными в других странах, включая США. Как утверждает Гюнтер, наблюдательные исследования подтверждают тот факт, что люди, которые пьют до четырех чашек кофе в день, имеют меньше заболеваний по сравнению с теми, кто этого не делает. И это еще не все.

Любители кофе в исследовании Гюнтера чаще курили и придерживались нездоровой диеты. Это говорит о том, что, если кофе действительно снижает риск сердечных заболеваний и рака, он может быть более мощным, чем мы думаем. Он способен преодолеть последствия нездорового поведения. И это правда.

Согласно исследованиям, кофе без кофеина содержит такое же количество антиоксидантов, как и обычное. Гюнтер не обнаружил различий между здоровьем людей, употреблявших кофе с кофеином и без, придя к выводу, что польза для здоровья, связанная с кофе, обусловлена не кофеином, а чем-то другим.

Причина и следствие

Однако стоит отметить, что все эти исследования были основаны на популяционных данных, которые не подтверждают причинно-следственные связи.

По словам Питера Роджерса, изучающего в Бристольском университете влияние кофеина на человеческое поведение, настроение, бдительность и внимание, люди, которые потребляют кофе, могут просто иметь лучшее здоровье, чем те, кто предпочитают этого не делать. И это несмотря на их нездоровый образ жизни, как показало исследование Гюнтера.

“Некоторые люди предположили, что это может быть защитный эффект. Однако он довольно спорный, поскольку основан на популяционных данных”, — заявил Роджерс.

Между тем, у людей регулярно потребляющих кофе, часто бывает повышенное кровяное давление, что должно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Но, как сообщает Роджерс, нет никаких доказательств того, что повышение артериального давления из-за употребления кофе как-то связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Клинические исследования кофе, которые могут лучше определить его преимущества и риски, встречаются реже, чем популяционные. Но недавно группа ученых провела исследование, в ходе которого они наблюдали за влиянием кофе с кофеином на уровень сахара в крови.

В небольшом исследовании, проведенном Центром по вопросам питания и обмена веществ при английском университете Бата, в свою очередь изучалось, как кофе влияет на реакцию организма на завтрак после прерывистого ночного сна.

Они обнаружили, что участники, которые пили кофе, а затем сладкий напиток, предназначенный на завтрак, было на 50% больше сахара в крови, по сравнению с тем, когда они не употребляли кофе перед “завтраком”. Тем не менее, такое поведение должно происходить неоднократно с течением времени, чтобы риск накапливался.

Помещение людей в лабораторные условия также поднимает вопрос о том, насколько полученные результаты актуальны для реальной жизни, указывая на то, что ни популяционные, ни лабораторные исследования не могут дать окончательных ответов о том, как кофе влияет на наше здоровье.

Кофе и выкидыш

Рекомендации по употреблению кофе с кофеином особенно сбивают с толку во время беременности.

Эстер Майерс, исполнительный директор EF Myers Consulting, провела обзор 380 исследований и пришла к выводу, что четыре чашки кофе в день для взрослых и три для беременных женщин не должны приводить к каким-либо негативным последствиям.

Тем не менее, Агентство пищевых стандартов рекомендует беременным и кормящим женщинам не употреблять более одной-двух чашек кофе в день.

А обзор предыдущих исследований показал, что беременным женщинам и вовсе следует полностью отказаться от кофе, чтобы снизить риск выкидыша, низкого веса малыша и мертворождения.

Эмили Остер, экономист и автор книги “Ожидая лучшего”, в которой исследуются данные, лежащие в основе рекомендаций по беременности, также обнаружила, что указания по поводу кофе противоречивы.

“Большое беспокойство вызывает возможность того, что потребление кофеина как-то связано с выкидышем, особенно в первые три месяца беременности”, — говорит она.

Но, по ее словам, на этот счет не так много рандомизированных сведений, и делать выводы на основе данных наблюдений ненадежно.

“Женщины, которые пьют кофе во время беременности, обычно старше и чаще курят. А возраст и потребление табака, как известно, имеют причинно-следственную связь с более высокими показателями выкидышей. Второй момент — женщины, которых тошнит на ранних сроках беременности, к нему менее склонны. Они отказываются от кофе, в результате чего, вероятность выкидыша снижается. Две-четыре чашки кофе в день — не связаны с повышенным риском выкидыша”, — дополнила Остер.

Чувство волнения от кофеина

Помимо потенциального влияния кофе на здоровье сердца, рак и выкидыш, он также воздействует на мозг и нервную систему. Кофеин является психоактивным веществом, а это значит, что он влияет и на наш мыслительный процесс.

Некоторые люди могут спокойно пить кофе с кофеином в течение всего дня, в то время как другие начинают испытывать чувство тревоги буквально после одной чашки.

Исследования показали, что различия в наших генах могут влиять на то, как по-разному два человека усваивают кофеин. Между тем, для тех, кто пьет кофе с целью повысить концентрацию есть плохие новости.

“По мере того как организм привыкает принимать кофеин на ежедневной основе, происходят физиологические изменения, которые адаптируют организм к работе с кофеином и поддержанию нормального функционирования. Употребление кофе не приносит никакой пользы нашей способности работать эффективно, потому что мы становимся терпимыми к этому эффекту, но пока вы продолжаете его употреблять, вам, вероятно, хуже не станет”, — говорит Роджерс.

По его словам, люди, которые могут использовать кофеин в своих интересах, это те, кто не пьет его регулярно.

“Риск привыкания к кофеину очень низкий. Если человек перестанет его пить, ему будет не особо хорошо, однако зависимости он не почувствует. Кофе демонстрирует разницу между зависимостью, когда есть дикое желание его получить, и зависимостью, когда когнитивные способности ухудшаются, но человек не идет на все, чтобы его выпить”, — подчеркнул Роджерс.

Единственное, о чем следует помнить любителям кофе — это ломка.

“Любой, кто выпивает несколько чашек кофе в день, зависим от кофеина. Если вы отнимете у такого человека кофе, он быстро начнет уставать и, возможно, у него будет болеть голова”, – отметил Питер.

Эти симптомы зависят от того, сколько кофе выпил человек, но обычно они длятся от трех дней до недели и в это время кофеин — единственное их облегчение.

Сорта кофе

Изучая людей по всей Европе, Гюнтер обнаружил, что различные виды кофе по-прежнему ассоциируются с пользой для здоровья.

“Мы изучили разные сорта кофе и увидели довольно последовательные результаты, которые говорят нам о том, что речь идет не о типах кофе, а о его потреблении как таковом”, — дополнил Гюнтер.

Тем не менее, ученые из исследования 2018 года обнаружили, что связь между кофе и продолжительностью жизни была сильнее от молотого кофе, чем от растворимого.

В статье говорится, что это несоответствие может быть связано с тем, что растворимый кофе имеет меньшее количество биологически активных соединений, включая полифенолы, которые известны своими противовоспалительными свойствами.

Хотя это может и не помочь вам пережить напряженный рабочий день, Гюнтер говорит, что имеющиеся современные данные свидетельствуют о том, что употребление до четырех чашек кофе в день может иметь позитивное влияние на здоровье, включая более низкий риск сердечных заболеваний и рака.

“Если вы употребляете какую-то еду или напитки в большом количестве, вам будет нехорошо, однако нет никаких убедительных доказательств того, что употребление нескольких чашек кофе в день вредно для здоровья”, — заключил Гюнтер.

: focus.ua