Стала известна стоимость палаты в киевской «Феофании», где лечат Зеленского

Минимальная стоимость пребывания в палате государственной киевской больницы «Феофания» для больных коронавирусной инфекцией составляет минимум 7800 гривен в сутки.

Как сообщили OBOZREVATEL в больнице, где на стационаре находится президент Украины Владимир Зеленский, в эту сумму включено лечение.

«По протоколу – это 7,8 тысяч гривен», – рассказали в медучреждении, при этом не уточнив, как именно распределяются средства.

Добавим, быстрый тест на COVID-19 в «Феофании» стоит 500 гривен, а ПЦР тест – 1,5 тысячи гривен.





Отметим, что цены на некоторые услуги в государственной больнице могут достигать более 30 тысяч гривен.