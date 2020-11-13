Стала известна стоимость палаты в киевской «Феофании», где лечат Зеленского

Минимальная стоимость пребывания в палате государственной киевской больницы «Феофания» для больных коронавирусной инфекцией составляет минимум 7800 гривен в сутки.
Как сообщили OBOZREVATEL в больнице, где на стационаре находится президент Украины Владимир Зеленский, в эту сумму включено лечение.
«По протоколу – это 7,8 тысяч гривен», – рассказали в медучреждении, при этом не уточнив, как именно распределяются средства.
Добавим, быстрый тест на COVID-19 в «Феофании» стоит 500 гривен, а ПЦР тест – 1,5 тысячи гривен.
Отметим, что цены на некоторые услуги в государственной больнице могут достигать более 30 тысяч гривен.
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