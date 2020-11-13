Советник Ермака опубликовал в соцсети заявление об увольнении задним числом, а потом удалил его

Советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский опубликовал фотографию своего заявления об увольнении, в котором указано 12 октября.

Снимок он обнародовал на своей странице в Facebook, но позднее отредактировал пост.





В заявлении на имя руководителя аппарата Офиса президента Алексея Днепрова говорится: «Прошу уволить меня по собственному желанию».

Дата заявления указана 12 октября, хотя об отставке Уманский объявил 12 ноября. А на втором фото видно, что он пишет заявление.





Также на дату обратили внимание в комментариях под публикацией.