НАПК не сможет проверить финансирование «Партии Шария» из-за решения КСУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не сможет проверить информацию о финансировании «Партии Шария» из-за решения Конституционного суда Украины, который признал неконституционными некоторые полномочия агентства. Об этом сообщает «Радио Свобода«.

13 октября НАПК получило заявление от общественной организации «ТОМ 14», которая занимается проектом журналистских расследований «Наши гроши», сообщение о возможных нарушениях закона «О политических партиях в Украине» в части финансирования политических сил.

За день до этого журналисты сообщили, что «Партию Шария» финансирует сеть автозаправок «БРСМ-Нафта».

«Освещенные факты, обстоятельства и дополнительные материалы планировалось объективно и всесторонне учесть в пределах компетенции при осуществлении анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2020 года после его поступления в нацагентство», – рассказали в НАПК.

При этом агентство отметило, что из-за карантина срок представления отчетов за 1, 2 и 3 кварталы 2020 года продлен до 9 февраля 2021 года включительно. По состоянию на 11 ноября отчет «Партии Шария» за 2 квартал 2020 года не поступал.

Также в НАПК обратили внимание на то, что из-за решения КСУ неконституционными признаны такие полномочия агентства, как направление запросов к субъектам хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений для получения информации, в том числе с ограниченным доступом, необходимой для выполнения возложенных на него задач.

В НАПК добавили, что проведение анализа в полном объеме невозможно до принятия законопроекта, который восстановит антикоррупционную систему в стране.

В случае не указания всех сведений, которые должны отражаться политической партией в отчете, информация считается неполной и является основанием для привлечения к административной ответственности.