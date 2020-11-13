В Латвии министр подал в отставку из-за незаконного использования пропуска на парковку

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце решил уйти с занимаемой должности после того, как незаконно воспользовался пропуском на парковку. Об этом сообщает Delfi.

«Я искренне прошу прощения за свои действия и всем сердцем жалею о них. Я ошибся в вопросе автостоянок Рижского самоуправления, я действительно сделал неудачный выбор. Я ввел в заблуждение своих коллег и общество Латвии», — заявил министр.

Причиной отставки стало то, что Пуце незаконно использовал пропуск на парковку у Рижской думы, выданный ему депутатом Марисом Мичеревскисом, и бесплатно оставлял на ней автомобиль. На текущий момент проверкой данной информации занимается Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.