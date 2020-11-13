«Втрясала» в штаны: На Полтавщине воспитательница детсада грубо обращалась с ребенком, который не мог сам одеться

В селе Великая Бузова Полтавской области воспитательница детского сада грубо обращалась с 3-летним мальчиком, который не мог самостоятельно одеться. Об этом написала в Fаcebook мама ребенка Галина Иващенко.

«Это просто ужас, что творится в саду Великой Бузовой! Какое там отношение к моему ребенку! Моему ребенку 3 года исполнилось 1 месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы «воспитателя» недопустимы», — написала женщина.

По ее словам, процесс одевания видела заведующая детсада. При этом замечания воспитательнице не сделала, зато сделала замечание мальчику, что он упрямый.

В комментариях многие пользователи высказали свое возмущение поведением воспитательницы. Некоторые посоветовали обращаться в суд и прокуратуру.