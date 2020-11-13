В Украине очередной антирекорд зараженных коронавирусом за сутки

По состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в Украине подтвердились 11 787 новых случаев заражения коронавирусом. И это снова печальное достижение. Предыдущее было отмечено вчера, 12 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 11 057 зараженных.

Напомним, что вчера, 12 ноября, в стране общее число зараженных с начала эпидемии достигло отметки в 500 865 человек.

О новых заболевших сообщает Телеграм-канал «Коронавірус_інфо».

Так, общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 512 652 человека. Выздоровели за последние 24 часа 6 155 пациентов. Умерли за сутки 172 человека. Госпитализировано 1 059 человек.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 083 человека), Запорожской области (727), Днепропетровской области (740) и Сумской области (680).