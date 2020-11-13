В Киеве рано утром трижды стреляли в полицейского

В пятницу, 13 ноября, в Киеве полицейские остановили автомобиль за нарушения правил дорожного движения (ПДД), во время задержания один из пассажиров машины начал стрелять и ранил патрульного.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook.

Так, около 04.00 патрульная служба на улице Героев Космоса остановила автомобиль Subaru за нарушение ПДД. Во время общения с водителем по поводу нарушения, инспекторы заметили в авто еще троих мужчин, которые заметно нервничали. У одного из них инспекторы увидели рацию и кобуру, и когда полицейские обратились к пассажирам, те начали убегать.

Полицейские начали преследовать нарушителей, и один из беглецов начал стрелять в сторону полиции. В результате один из патрульных получил три огнестрельных ранения и попал в больницу. Инспекторы также открыли в ответ стрельбу из табельного оружия и вызвали на помощь еще один полицейский экипаж.

Сообщается, что все трое беглецов задержаны и у одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет и гранаты. Кроме одного патрульного никто ранений не получил. Обстоятельства происшествия устанавливаются.