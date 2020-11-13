В Киеве такси вылетело на тротуар и врезалось в МАФ: много погибших

В пятницу, 13 ноября, в Святошинском районе Киева автомобиль влетел на тротуар, где находились люди.

Об этом сообщают в Telegram-канале «Киев Сейчас».

Трагедия произошла на Окружной дороге напротив Электронмаша. Авто такси влетело в МАФ возле остановки.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре человека. Также еще один человек ранен.

Как пишет ресурс «Киев Оперативный» в Facebook, на тротуар вылетело авто Hyundai службы такси Uber. По их информации, погибла одна девушка. Тяжелые травмы получили три человека — двое мужчин и женщина.

Ресурс dtp.kiev.ua в Telegram-канале пишет об одном погибшем и троих пострадавших.

В то же время в полиции отметили, что водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где наехал на троих пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта.

Во время оказания медицинской помощи двое пострадавших скончались.

Информация о причинах ДТП и состоянии пострадавших устанавливается.