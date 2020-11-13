Заболел COVID-19 и лишился восьми пальцев: мужчина рассказал о страшных последствиях коронавируса

Многие люди не всегда относятся с должным вниманием к предупреждениям врачей относительно инфицирования коронавирусом, ошибочно полагая, что смогут перенести болезнь в легкой форме, ограничившись «всего лишь» потерей обоняния или вкуса.

Специально для таких «легковерных» людей американец Грегг Гарфилд рассказал свою историю заражения COVID-19, описав последствия, к которым приводит опасное заболевание, пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание People.

По словам 53-летнего Грегга, он заразился ковидом в феврале 2020 года во время поездки в Италию, куда отправился с друзьями катался на горных лыжах. По его словам, перед их поездкой уже начали появляться первые новости о страшном заболевании, но участники тура решили не обращать на них большого внимания — «мало ли что говорят».

Мужчина почувствовал себя плохо еще в поездке и по прибытию домой в Лос-Анджелес пожаловался на симптомы семейному доктору. Врачу удалось убедить местные власти выделить Гарфилду один из немногих имевшихся в наличии тестов на COVID-19, он оказался положительным.

Американца госпитализировали с жалобами на невозможность дышать и боль в легких.

Спустя два дня Гарфилда подключили к автомату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У пациента начались осложнения: его давление резко упало, у него развился сепсис, полиорганная недостаточность и стафилококковая инфекция. Медики боролись за его жизнь изо всех сил, но давали один шанс к 100, что он выживет.

В начале апреля пациента перевели в обычную палату из реанимации. Он потерял 22 килограмма, три пальца на его ногах почернели, а верхние фаланги восьми пальцев на руках пришлось ампутировать из-за нарушения кровотока.

И только через 64 дня после госпитализации Гарфилда выписали из больницы.

По словам американца, врачи сделали ему семь операций по восстановлению пальцев ног и рук. Тем не менее, он считает себя «самым везучим человеком на Земле», так как сумел выжить в отличие от остальных участников поездки в Италию.

Сейчас американец каждый день тренируется на эллипсоиде, чтобы укрепить легкие и планирует снова встать на горные лыжи в декабре.

При этом мужчина призывает соотечественников и людей в других странах соблюдать все ограничения и рекомендации медиков, ведь «жизнь одна», и нужно «научиться ее ценить».